В Германии около тысячи ферм пристановили поставки мяса из-за диоксина

Около тысячи ферм по выращиванию кур, индюков и свиней в Германии приостановили поставки продукции после обнаружения диоксина в яйцах.

Как передает бельгийское агентство Belga, об этом сообщили немецкие власти.

«Это продлится как минимум несколько недель для осуществления контроля», - заявил журналистам пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Нижней Саксонии, где расположены крупнейшие фермы по производству мясной продукции.

Пострадавшие фермы получали корма от производителя Harles & Jentzsch из Уэтерсена на севере ФРГ.

По данным немецкой Федерации сельскохозяйственных производителей, компания Harles & Jentzsch, в свою очередь, получала жирные кислоты, зараженные диоксином, от производителя из Нидерландов, который, в свою очередь, получал необходимые для производства вещества от немецкого производителя биотоплива из Эмдена, расположенного на севере Германии.

Диоксины образуются, в частности, при сжигании отходов производства и отнесены Всемирной организацией здравоохранения к канцерогенам.