В Крыму из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта

В Крыму из-за сложных погодных условий обесточены четыре населенных пункта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, вечером 3 января в Сакском районе в результате сложных метеорологических условий (ветер, дождь, намерзание льда на проводах электросетей) полностью без электроснабжения остались с. Веселовка (708 частных домов, проживает 1489 человек) и с. Поповка (112 частных домов, 210 жителей). Кроме того, частично обесточено с. Уютное (153 частных дома, 681 житель). В обесточенных селах ведутся ремонтные работы.

В Красногвардейском районе из-за непогоды отключено от электроснабжения с. Заречное. Ведутся восстановительные работы.