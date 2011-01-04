В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 4 января в автономии ожидаются сильные осадки, дождь, переходящий в снег, местами налипание мокрого снега, туман, гололед, гололедица, северный ветер со скоростью 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1 градус мороза, днем - от 1 градуса мороза до 4 тепла.

Проезд по автодорогам Крыма, Ангарскому и Грушевскому перевалам обеспечен, дежурит спецтехника.