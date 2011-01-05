«Житомирські ласощі» в феврале утвердят договор о слиянии с «Будстайл-XXI»

Акционеры ЗАО «Житомирські ласощі» на внеочередном собрании 26 февраля т.г. намерены утвердить договор о слиянии компании с ООО «Будстайл-XXI».

Соответствующее объявление о собрании акционеров размещено ликвидационной комиссией ЗАО «Житомирські ласощі» в газете «Урядовий кур’єр» от 5 января 2010 года.

Среди вопросов повестки дня также утверждение ликвидационного баланса ЗАО «Житомирські ласощі», утверждение заключения аудитора относительно полноты и достоверности акта передачи, утверждение акта передачи.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2010 года ЗАО «Житомирські ласощі», один из крупных украинских производителей кондитерской продукции (Житомирская обл.), объявило о прекращении деятельности путем слияния с ООО «Будстайл-XXI» и создания общества с дополнительной ответственностью. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров, которое состоялось 20 ноября. Установлен срок для заявления претензий кредиторами – два месяца со дня объявления о прекращении деятельности.

Справка УНИАН. Кондитерская фабрика "Житомирські ласощі" (создана в 1944 году) – один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. На фабрике производится более 227 видов продукции.