В Тернопольской обл. в каждом районе создадут животноводческий комплекс

В Тернопольской области в этом году в каждом районе создадут современный животноводческий комплекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции председатель Тернопольской облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН.

«Три района уже начали строительство современных комплексов, которые в этом году будут сданы, – Подволочиский, Гусятинский и Бучацкий. Другие районы приступили к созданию проектно-сметной документации», – сообщил председатель ОГА.

По его словам, 50% стоимости строительства комплексов и их наполнения будет возмещено из государственного бюджета. «Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу ежегодно сдавать в Украине 100 комплексов молочного направления и 100 комплексов откормных КРС и свиней. Есть государственная программа относительно компенсации 50% стоимости расходов, поэтому уверен, что в этом году и в следующем в каждом районе будет один комплекс построен, а в некоторых – по два-три», – сказал В.ХОПТЯН.