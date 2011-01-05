Цены на колбасы и свинину перед праздниками выросли вдвое – УКАБ

В предпраздничные дни рост спроса на деликатесы обусловил повышение цен на такие виды продуктов, как полукопчёные, варено-копченые, сыровяленые и сырокопченые колбасы и мясо свинины, почти в два раза.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

«На рынках цены на популярные виды продуктов выросли почти вдвое за последнюю неделю, но уже после рождественских праздников они снизятся соответственно снижению спроса на данную продукцию», – отметила исполнительный директор ассоциации УКАБ Елизавета СВЯТКИВСКАЯ.

Согласно сообщению, вместе с тем, существенных ценовых изменений на рынке живого скота не произошло, поскольку переработчики делали заказы заблаговременно, рассчитывая на сезонный рост спроса.

Как отмечают в ассоциации, уже второй год подряд рост покупательской активности происходит только в последние 3-4 дня года, что связано с более низкой покупательной способностью населения по сравнению с наблюдаемой в начале 2007 и 2008 годов.