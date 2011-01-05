Сахарной свеклой будет засеяно 450 тыс. га сельхозугодий – УКАБ

В Украине в этом году около 450 тыс. га сельскохозяйственных угодий будут засеяны сахарной свеклой.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Как отметили в ассоциации, хотя этот показатель незначительно отличается от прошлогоднего, в целом при благоприятных погодных условиях прогнозируется больший валовой сбор сахарной свеклы, так как сельхозпроизводители настроены инвестировать в повышение урожайности и эффективности производства.

По данным ассоциации, в 2010 году около 60% посевных площадей и 65% валового сбора сахарной свеклы было сосредоточено в пяти областях: Винницкой, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Ривненской. Для сравнения: в 2005 году суммарные доли данных регионов составляли 43% и 44% соответственно.

Согласно сообщению, изменения климатических и погодных условий вынуждают сельхозпроизводителей постоянно приспосабливаться и внедрять инновации в производственные процессы. Как утверждает эксперт по аграрным рынкам УКАБ Тарас ВЫСОЦКИЙ, эти изменения привели к фокусировке на выращивании сахарной свеклы в регионах, расположенных преимущественно в лесостепной природно-климатической зоне.

«Так, в 2010 году суммарная доля Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей, которые не относятся к лесостепной зоне, в производстве сахарной свеклы составила 1%, хотя еще в 2000 году этот показатель был на уровне 7%», – отмечает эксперт УКАБ.

Также, по словам Т.ВЫСОЦКОГО, одной из причин концентрации выращивания сахарной свеклы в определенных регионах является доминирование в сахарной отрасли небольшого количества агрохолдингов. Одной из ключевых стратегий развития данных агрохолдингов является максимальное обеспечение перерабатывающих предприятий собственным сырьем. Также дополнительным стимулом для инвестирования в повышение производительности отрасли является рентабельность выращивания сахарной свеклы, которая в 2009 году составляла 37% и, вероятно, будет достаточно высокой и по итогам 2010 года.