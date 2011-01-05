Украина планирует в январе закончить переговоры по спирту и сахару – Клюев

Украина планирует в январе текущего года завершить переговоры относительно торговли сахаром и спиртосодержащей продукцией в рамках подготовки договора о свободной торговле стран СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

«Что касается спирта и сахара, то мы сейчас ведем переговоры, и думаю, что в январе этот процесс закончится», – сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что переговоры по этому поводу с Россией и Казахстаном несколько затягиваются, поскольку ведутся с учетом условий Таможенного союза. «Сейчас же проблемы единого Таможенного союза вы знаете. У Казахстана одни вопросы и проблемы с нами, у россиян и белорусов – совершенно другие, поэтому процесс немного затянулся», – сказал вице-премьер.

При этом А.КЛЮЕВ отметил, что окончательный вариант договора о свободной торговле стран СНГ будет готов максимум в феврале. «У нас сейчас идет согласование по всем заинтересованным ведомствам, и я думаю, что максимум в феврале мы будем готовы его (договор – УНИАН) рассмотреть», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН выразил надежду, что договор о свободной торговле между странами СНГ будет подписан без изъятий. При этом он подчеркнул, что для Украины прежде всего недопустимы изъятия спиртовой группы товаров и сахара.

По расчетам Минэкономики, в случае действия изъятия спиртовой группы Украина ежегодно будет нести потери в размере 172 млн. долл., сахара – 282 млн. долл.

Напомним, 19 ноября 2010 года в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ было принято решение подготовить окончательный вариант договора о свободной торговле между странами СНГ до конца текущего года с тем, чтобы документ можно было подписать весной 2011 года.

Документ планируется подготовить с учетом принципов и норм ВТО вместо морально устаревшего соглашения о свободной торговле стран СНГ 1994 года.

Украина настаивает, чтобы договор не содержал изъятий товарных групп.