ФХ "Интегрированные агросистемы" построит комплекс по переработке томатов

В Херсонской области до конца 2012 г. за счет средств государственного бюджета, а также частных инвестиций планируется построить комплекс по переработке томатов на базе фермерского хозяйства "Интегрированные агроситемы" (Голопристанский район Херсонской обл.).

Об этом сказано в принятой областным советом Программе социально-экономического развития Херсонской области на 2012 г., текстом которой располагает УНИАН.

Согласно программе, в 2011 г. в строительство объекта планируется инвестировать 56 млн. грн., 11 млн. грн. из которых выделят из госбюджета, а остальные будут привлечены за счет внебюджетных инвестиций.

Проектная мощность комплекса рассчитана на переработку 3,5 тыс. тонн томатов в сутки. Полная стоимость строительства - 70 млн. грн.

Справка УНИАН. ФХ "Интегрированные системы" является дочерним предприятием холдинга Agrofusion. ФХ "Интегрированные системы" арендует около 3 тыс. га орошаемых земель на юге Николаевской области и Херсонской областей.

Холдинг Agrofusion создан экс-генеральным директором ООО "Сандора" Андреем Сыпко после продажи "Сандоры" компании PepsiCO.