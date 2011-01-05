«Органик Системс» направит на восстановление ирригационных систем 30 млн. грн.

ЧП «Органик Системс» намерено направить в 2011-2012 годах на строительство и восстановление ирригационных систем в Херсонской области 30 млн. грн.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сказано в Программе экономического, социального и культурного развития Херсонской области на 2011 год, принятой облсоветом на сессии 29 декабря 2010 года.

В частности, ЧП «Органик Системс» планирует путем строительства новых и восстановления существующих оросительных и ирригационных систем для интенсивного земледелия создать в Голопристанском районе Херсонской области ряд «аграрных городков» для выращивания сельхозсырья с использованием «точечного земледелия».

На указанные цели в 2011 году будет потрачено 24 млн. грн, из которых 5 млн. грн. – из госбюджета и 19 млн. грн. - привлеченных инвестиционных средств.

Планируемые объемы площадей, задействованных под интенсивное земледелие, и количество «аграрных городков» пока не сообщается.

Справка УНИАН. Фермерское хозяйство "Органик Системс" (с. Шевченково, Николаевской обл.) входит в агрохолдинг «Agrofusion». Занимается выращиванием зерновых и технических культур, производством продуктов мукомольно-крупяной промышленности, готовых кормов для животных.

«Agrofusion» - вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг с замкнутым циклом производства, по выращиванию томатов и их последующей переработки в томатную пасту. Главный офис компании находится в г. Николаеве.