Аграрии Житомирской обл. увеличили реализацию зерновых и зернобобовых на 10%

Реализация аграриями Житомирской области зерновых и зернобобовых культур в 2010 году выросла к 2009 году на 10% - до 400,4 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Житомирской областной госадминистрации.

Отмечается, что сельхозпредприятия области за прошлый год реализовали более 138 тыс. тонн пшеницы, 59 тыс. тонн ржи, 107,7 тыс. тонн кукурузы, 55,3 тыс. тонн подсолнечника, 13 тыс. тонн сои и 15 тыс. тонн рапса.

Также сообщается, что в целом 55% сельхозпредприятий Житомирщины завершили 2010 год с прибылью. По сравнению с 2009 годом процент прибыльных предприятий региона вырос на 11%.

По информации ОГА, за 2010 год хозяйства Житомирской области получили более 118 млн. грн. чистой прибыли - вдвое больше, чем в 2009 году.