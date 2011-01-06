В Черниговской области зафиксировано заболевание людей трихинеллезом

По сообщению Черновицкой областной государственной санитарно-эпидемиологической станции от 04.01.2011 года № 05/04-01, в с. Новоселица Кельменецкого района Черновицкой области выявлено заболевание людей трихинеллезом.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Согласно информации на сайте, приказом Главного управления ветмедицины в Черновицкой области создана комиссия в составе заместителей начальника Главного управления ветеринарной медицины в Черновицкой области, начальника отдела госветинспекции и ветсанэкспертизы этого управления, начальника отдела ветеринарной милиции УМВД в Черновицкой области и старшего инспектора указанного отдела, директора Черновицкой областной государственной лаборатории ветеринарной медицины. Комиссия выехала на место для определения источника заражения людей и организации мероприятий по ликвидации болезни.

Также сообщается, что для осуществления контроля за проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и оказания необходимой помощи в их организации 5 января на место выехали старший научный сотрудник, заведующий лабораторией паразитологии Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы и инспектор Управления ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мероприятий МВД Украины.

Заместителем Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины издан приказ об усилении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы в местах реализации продукции животного происхождения и проведением мероприятий по недопущению возникновения болезни в других регионах страны.

«Ситуация находится под постоянным контролем Государственной службы ветеринарной медицины», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Трихинеллез - гельминтозная болезнь животных и людей, возбудителем которой является живородящая нематода рода Trichinella. Половозрелые гельминты паразитируют в кишечнике людей и животных, а личиночная стадия - в поперечно-полосатых мышцах.

Восприимчивы к трихинеллезу свиньи, лошади, собаки, кошки, дикие кабаны, медведи, волки, лисы, барсуки, крысы, ежи, мыши и другие всеядные и плотоядные млекопитающие, а также люди.

Основным источником заражения и фактором передачи трихинеллеза являются продукты убоя свиней, а также мясо диких кабанов, медведей, содержащее личинки трихинелл.