«Насиння-сервис» вложит в производство экологически чистой продукции 101,2 млн. грн.

Научно-производственная фирма «Насиння-сервис» (с. Нововоронцовка, Херсонская обл.) в 2011-2013 годах вложит в производство экологически чистой агропродукции 101,2 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в Программе экономического, социального и культурного развития Херсонской области на 2011 год, принятой облсоветом на сессии 29 декабря 2010 года.

В частности, в 2011-2013 гг. НПФ планирует на своей производственной базе в Нововоронцовском районе развернуть производство новых высокотехнологических сортов агропродукции промышленного типа с использованием органической технологии выращивания томатов.

Данные технологии позволят НПФ наладить производство экологически чистой агропродукции, позволяющей использовать ее для выпуска детского питания.

Ориентировочный объем выпуска томатов – 20 тыс. тонн в год, семян – до 4 тонн в год.

В производственном процессе будут задействованы 60 работников.

В 2011 году на реализации проекта НПФ «Насиння-сервис» планирует освоить 30 млн. грн., из которых 8 млн. грн. будут привлечены из Госбюджета и 22 млн. грн – инвестиции.

Общая стоимость реализации проекта – 101,2 млн. грн.

Справка. Научно-производственная фирма «Насиння-сервис» основана в 2001 году. Вместе с ОАО «Нововоронцовская пищевая фабрика» и ДСП «Млын-сервис» входит в агрохолдинг «Тавр&Я» (с. Нововоронцовка, Херсонская обл.).

Основные направления деятельности: выращивание зерновых культур, овощеводство, тепличное хозяйство, интенсивные сады и виноградники, животноводство.

Занимается производством сырьевой сельхозпродукции для промышленных подразделений МЧП «Таврия». В обработке по современным технологическим схемам, которые не предполагают использования химикатов, находится 2 тыс. га земель. Предприятие делает ставку на применение биологических средств защиты сельскохозяйственных культур, которые выращиваются при соблюдении всех агротехнических требований.