В Житомирской области финансирование АПК увеличится втрое

В Житомирской области до конца этого года финансирование нужд АПК вырастет против показателя прошлого года втрое – до 1 млрд. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Сергея РЫЖУКА.

По его словам, на реализацию мероприятий по обеспечению развития отраслей и сфер деятельности в сельском хозяйстве области планируется привлечь до конца 2011 года из всех источников финансирования около 1 млрд. грн." (втрое больше аналогичного показателя 2010 года - УНИАН).

Такие меры, по словам С.РЫЖУКА, должны повысить объемы производства валовой продукции сельского хозяйства региона к прошлогоднему на 2,2%, в том числе, в растениеводстве – на 3,6%, животноводстве – на 0,5%. Объемы производства сахарной свеклы прогнозируется увеличить к 2010 году на 5,5%, зерна - на 5%.

Для достижения соответствующих показателей в хмелеводстве в 1 000 тонн шишек хмеля планируется расширить почти на 200 га плодоносные площади хмельников и повысить урожайность хмеля в регионе в 2011 году к 2010 году 1,5 раза – до 12 ц с га.

В целом, сказал С.РЫЖУК, увеличение валовой продукции животноводства Житомирской области прогнозируется, в основном, за счет выращивания продукции скота и птицы и повышения продуктивности.