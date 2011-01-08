Госкомветмедицины проверяет село Черновицкой области, где люди заболели трихинеллезом

Сотрудники Государственного комитета ветеринарной медицины Украины проводят подворный обход в селе в Черновицкой области, где зафиксировано заболевание людей трихинеллезом.

Отбираются пробы крови от восприимчивых к трихинеллезу животных (свиньи, собаки, коты), сообщили УНИАН в Госкомветмедицины.

В сообщении отмечается, что на протяжении 6 января проведено лабораторное исследование проб крови собак, принадлежавших потерпевшим и охотникам в этом населенном пункте. Получен отрицательный результат.

Взято на учет людей, занимающихся подворным забоем животных, они ознакомлены с ветеринарно-санитарными правилами при забое животных.

Проведен семинар с врачами ветеринарной медицины, работниками лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках, участковыми врачами ветеринарной медицины.

В Госкомветмедицины сообщили, что в связи с выявлением заболевания людей трихинеллезом в Кельменецком районе Черновицкой области, с целью недопущения распространения болезни, главным государственным инспекторам ветеринарной медицины Крыма, областей, городов Киева и Севастополя приказано обеспечить безусловное выполнение требований действующей Инструкции по диагностике, профилактике и ликвидации трихинеллеза животных, в частности, усилить контроль за перевозкой живых животных и продукции животного происхождения, запретить выдачу ветеринарных документов на мясо, полученное от забоя животных, не подлежавших предубойному ветеринарному осмотру и исследованию на трихинеллез. В местах организованной торговли к реализации разрешено допускать животноводческую продукцию только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы с обязательным исследованием на трихинеллез.

Как сообщал УНИАН, в начале этого года в с. Новоселица Кельменецкого района Черновицкой области было обнаружено заболевание людей трихинеллезом.

Трихинеллез – гельминтозная болезнь, возбудителем которой является живородная нематода рода Trichinella. Половозрелые гельминты паразитируют в кишечнике людей и животных, а личиночная стадия – в поперечно-полосатых мышцах.

Восприимчивы к трихинеллезу свиньи, лошади, собаки, коты, дикие кабаны, медведи, волки, лисы, барсуки, крысы, ежи, мыши, другие млекопитающие, а также люди.

Основным источником заражения и фактором передачи трихинеллеза являются продукты забоя свиней, а также мясо диких кабанов, медведей, содержащее личинки трихинел.