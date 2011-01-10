На Львовщине пресечена контрабанда в ЕС табачных изделий на 500 тыс. грн.

Служба безопасности Украины во Львовской области разоблачила и прекратила функционирование схемы контрабандного перемещения в страны Евросоюза табачных изделий.

В результате операции задержаны 139 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 500 тыс. грн., сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Противоправную схему наладили коммерсанты из Львовской области. Чтобы скрыть нелегальный товар, злоумышленники декларировали в таможенных органах операции по экспорту гофрированного картона в Германию. На самом же деле внутри грузовых прицепов автомобилей, которые следовали через пункты пропуска Львовской таможни, были оборудованы тайники для контрабанды.

В финале операции, проведенной совместно с таможенниками и пограничниками, сотрудники СБУ на таможенном посту «Краковец» задержали грузовик. При тщательном осмотре правоохранители обнаружили тайники, в которых был скрыт контрабандный груз. Товар изъят.

Управлением СБУ в Львовской области возбуждено уголовное дело.