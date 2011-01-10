ПР предлагает в марте провести парламентские "земельные" слушания

Фракция Партии регионов предлагает в марте провести парламентские слушания по земельным вопросам.

Як передає кореспондент УНІАН, пб этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной Рады лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул: «То, что происходит сегодня с землей, оно требует, вообще-то, законодательного регулирования, а прежде чем законодательно регулировать, нам нужно открыто и честно поговорить на эту тему».

По его словам, такие парламентские слушания можно провести в марте этого года.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что сегодня складывается ситуация, когда «землю можно получить, минуя законодательные акты, которые есть в нашем государстве, чем, собственно говоря, и пользуются отдельные люди, которые используют дыры, которые есть в законе».

По его словам, земля «вроде бы не продается, но фактически раскупается на нашей территории».

А.ЕФРЕМОВ также предложил рассмотреть проект постановления относительно земли в Крыму. По его словам, «сегодня складывается ситуация, когда Кабинет министров Крыма (Совет синистров Крыма – УНИАН) фактически не влияет на распределение земель».

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поддержал инициативу о проведении парламентских слушаний по земельным вопросам. По его словам, этот вопрос «нужно серьезно готовить». «Очевидно, парламентские слушания в этом плане выполнят свое предназначение – что парламент слушает, а не выступает по политическим мотивам, а потом идем из сессионной залы, а слушаем тех людей, которые понимают земельные вопросы», - сказал В.ЛИТВИН.