В России утвержден перечень территорий, где иностранцам запрещено покупать землю

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, в этот список приграничных территорий попали 380 районов 48 субъектов РФ, в том числе области, граничащие с Украиной.

Это, в частности, в Белгородской области - Белгородский район, Борисовский район, город Валуйки и Валуйский район, Вейделевский район, Волоконовский район, Грайворонский район, Краснояружский район, Ровеньский район, Шебекинский район и город Шебекино, а также город Белгород;

В Брянской области - Гордеевский, Злынковский, Клетнянский, Климовский, Красногорский, Новозыбковский, Погарский, Севский, Стародубский, Суземский, Суражский, Трубчевский муниципальные районы, а также город Новозыбков;

в Воронежской области - Кантемировский и Россошанский муниципальные районы;

в Курской области – Беловский, Глушковский, Кореневский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский районы;

в Ростовской области – Азовский, Каменский, Красносулинский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Неклиновский, Родионово-Несветайский, Тарасовский, Чертковский районы, а также города – Азов, Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Таганрог.

В этот список также вошли приграничные районы Дальнего Востока (Амурская и Сахалинская области, Хабаровский и Приморский края), Северного Кавказа (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия), Тюменский край, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие.

По мнению некоторых российских экспертов, принятие такого указа имеет политические мотивы. В частности, теперь граждане Китая не смогут покупать земли вдоль китайской границы, а немцы - в Калининградской области, чтобы в дальнейшем претендовать на эти приграничные территории.