В «Каховка Пром-Агро» заявляют о попытке рейдерского захвата предприятия банком «Надра»

Представители ЗАО «Каховка Пром-Агро» заявляют о попытке рейдерского захвата предприятия банком «Надра».

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил партнер юридической фирмы «IMG Partners» Игорь МЕЛЬНИК.

По его словам, в 2006 году банк выступил партнером по софинансированию открытия нового завода по производству специальных комбикормов, предоставив кредитную линию предприятию на сумму около 190 млн. грн. «На сегодня такие кредитные обязательства фактически и юридически остановлены, но они заключались на срок до 2012 года», отметил он.

В августе 2009 года банк досрочно инициировал досрочное погашение кредитов. На то время завод был на стадии строительства.

В апреле 2010 года банк принял решение о взыскании штрафных санкций в размере 258 млн. грн., общая сумма задолженности с учетом штрафных санкций составляла более 310 млн. грн.

«После получения приказа о взыскании отмеченной суммы в 258 млн. грн. более полтора месяца банк не предъявлял его к выполнению. Заемщик был готов и получил даже финансовые инвестиции, привлек их у других инвесторов… с целью погашения обязательств перед банком «Надра», - сказал И.МЕЛЬНИК.

Исполнительное производство было открыто 30 ноября 2010 года. У предприятия оставался добровольный срок до 6 декабря. 3 декабря предприятие сообщило в исполнительную службу о готовности добровольно перечислить средства для погашения обязательств перед банком. «Нам предоставили корреспондентский счет в Нацбанке», - отметил И.МЕЛЬНИК. Однако осуществить такой платеж невозможно технически, подчеркнул он.

Как отметил младший партнер юридической фирмы «IMG Partners» Николай СТРУЦЬ, средства были возвращены банку через депозитный счет исполнительной службы.

По его словам, обязательства банка перед кредиторами составляют около 600 млн. грн. и в случае поступления средств предприятия на счет банка, они будут распределены среди вкладчиков.

«Банк «Надра» захотел полностью получить завод. Несмотря на то, что полностью кредит и долги были погашены, он решил получить завод в собственность, поскольку деньги ему не интересны», - резюмировал И.МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2010 г. представители банка "Надра" в сопровождении служебных лиц Департамента исполнительной службы Минюста и Херсонской облгосадминистрации предъявили на предприятии постановление Хозяйственного суда Киевской области от 13 декабря, которым суд постановил передать активы предприятия на ответственное хранение банку «Надра». Согласно постановлению, указанные действия происходят в порядке обеспечения иска, согласно которому банк требует взыскать с ЗАО свыше 90 млн. грн. по кредитам, которые были получены предприятием в 2006-2008 годах.

После предъявления постановления представители банка и лица, их сопровождающие, заняли офисы и производственные помещения ЗАО "Каховка Пром-Агро". Производственная деятельность предприятия была остановлена, а персонал предприятия не допускается на рабочие места.

Версию представителей банка подтвердил на пресс-конференции и губернатор Херсонской области Николай КОСТЯК, который заметил, что для предотвращения насилия дал указание руководству областной милиции обеспечить соблюдение законности в имеющейся конфликтной ситуации.

Справка УНИАН. ЗАО «Каховка Пром-Агро» основано в 2006 году. Предприятие специализируется на выращивании зерновых и технических культур, на производстве нерафинированного масла.

По данным Системы раскрытия информации на фондовом рынке Украины, 100% акций ЗАО владеет компания Dancroft Holdings Limited (г. Никосия, Кипр).