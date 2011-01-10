В Винницкой области производство сахара выросло на 44%

В Винницкой области, по оперативным данным, в 2010 году было произведено 296,442 тыс. тонн сахара, что на 44,32%, или 91,042 тыс. тонн, больше, чем в 2009 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой облгосадминистрации Ирина КРАВЧЕНКО.

Она отметила, что сахарные заводы Винницкой области в прошлом году приняли на переработку 2 млн. 539 тыс. тонн сахарной свеклы, что на 81,36%, или 1 млн. 139 тыс. тонн, больше аналогичного показателя 2009 года.

Урожайность сахарной свеклы в 2010 году также возросла – на 19,4%, или 56,2 ц/га, и составила 346 ц/га.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году переработкой сахарной свеклы в Винницкой области занимались 14 сахарных заводов против 11 в 2009 году.