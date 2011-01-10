В Винницкой области планируют увеличить посевы сахарной свеклы

В Винницкой области в 2011 году планируется увеличение площадей под посевами сахарной свеклы на 7,9%, или на 6 тыс. га, по сравнению с 2010 годом - до 82 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой облгосадминистрации Ирина КРАВЧЕНКО.

По ее словам, на сезон 2011 года подготовлено более 82 тыс. га глубокой вспашки, которые могут быть использованы под посевы сахарной свеклы.

Сейчас в хозяйствах идет заготовка качественных семян и удобрение площадей нового сезона.

Прогнозируемое увеличение посевных площадей под сахарной свеклой повысит также и объемы переработки сахарной свеклы.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в области сахарной свеклой было засеяно 76 тыс. га, что в 1,5 раза больше показателя 2009 года.