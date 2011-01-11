В Херсонской обл. создадут компредприятие по управлению оптовым сельхозрынком

Херсонский областной совет намерен учредить коммунальное предприятие для управления коммунальным оптовым рынком сельскохозяйственной продукции, который планируется создать в области в этом году.

Об этом сказано в программе социально-экономического развития Херсонской области на 2011 год, которая утверждена облсоветом.

Согласно документу, текстом которого располагает УНИАН, цель создания коммунального предприятия - участие (наряду с частными компаниями) в конкурсе Минагропродовольствия на получение официального статуса оптового продовольственного рынка.

Как сообщалось, глава Херсонской областной госадминистрации Николай КОСТЯК ранее заявлял о намерении построить в Херсоне оптовый рынок сельхозпродукции площадью не менее 120 га. Первую очередь строительства предполагается завершить уже к концу 2011 года.