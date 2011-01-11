Завтра на востоке Украины - до 16° мороза, на юге - до 11° тепла

Завтра в Украине на востоке до 16° мороза, на юге - до 11° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 12 января в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в западных и северных областях небольшой дождь и мокрый снег. Местами туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточных областях ночью - 6-11° мороза, в Луганской области местами - до 16° мороза, днем - 1-6° мороза; на остальной территории ночью - от 4° мороза до 1° тепла, днем - от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму и на юге Одесской области - 3-8° тепла; на Южном берегу Крыма ночью - 0-5° тепла, днем - 6-11°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - от 1° тепла до 4° морозу, днем - от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 0-2° мороза, днем - 0-2° тепла.