СК «ИНГО Украина» застраховала имущество «Арго Трейдинг Лтд.»

АСК «ИНГО Украина» и совместное украино-бельгийско-израильское предприятие «Арго Трейдинг Лтд., владеющее сетью магазинов одежды и обуви, заключили договор добровольного страхования имущества.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, предметом договора страхования являются имущественные интересы страхователя, которые не противоречат закону, связанные с владением, использованием и распоряжением имуществом: зданиями, включая отделку и коммуникации.

СК «ИНГО Украина» взяла на себя обязательства компенсировать расходы, связанные с наступлением страхового события в результате пожара, повреждения дымом, удара молнии, взрыва газа, стихийных бедствий, грабежа или разбоя, повреждения водой, боя стекла, а также противоправных действий третьих лиц.

Размер страховой суммы по договору страхования не уточняется.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.

По итогам января-сентября 2010 года компания собрала страховых платежей на сумму 325,2 млн. грн., страховые выплаты составили 148,4 млн. грн.