В Кировоградской обл. больше всего подорожали яйца и овощи

В Кировоградской области в декабре 2010 года наиболее существенно подорожали яйца (на 11,3%) и овощи (на 5%), подешевели сыр и творог (на 0,9%) и животные жиры (на 5,2%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В целом, по сравнению с предыдущим месяцем в области в декабре 2010 года продукты питания и безалкогольные напитки выросли в цене на 1,3%. Подорожали на 0,4-5% хлеб, макаронные изделия, подсолнечное масло, рыба и рыбопродукты, фрукты, молоко, сахар.

Подешевели на 0,3-0,9% мясо и мясопродукты, рис.

Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 0,1%.

В сфере охраны здоровья произошло повышение стоимости фармацевтической продукции на 1,3% и амбулаторных услуг на 0,1%. В то же время на 1,4% снизилась стоимость санаторных услуг.

В декабре 2010 года цены на транспортные услуги выросли на 1,6%, топливо и горюче-смазочные материалы - на 3,7%.

На 0,1-2,4% подорожали предметы домашнего обихода, бытовая техника, текущее содержание жилья, услуги связи, отдыха и культуры, ресторанов и гостиниц.