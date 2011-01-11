В Херсонской обл. больше всего подорожали маргарин, яйца и молоко

В Херсонской области в декабре 2010 года больше всего подорожали маргарин, яйца и молоко, подешевели – подсолнечное масло и фрукты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке региона в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом выросли на 1,1%.

Больше всего подорожали маргарин (5,9%), яйца (4,9%), молоко (3%), подсолнечное масло (2,3%) и овощи (2,6%). Молоко, сыр и яйца подорожали в целом на 2,4%. Также подорожала рыба и продукты из рыбы – на 1,3%, хлебные продукты – на 1,2%, мясо и мясные продукты – на 1,1%.

В то же время подешевели сливочное масло (4,2%) и фрукты (1,2%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в декабре прошлого года подорожали на 1%, в том числе алкогольные напитки – на 1,5%, табачные изделия – на 0,7%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 1,4% за счет повышения стоимости сжиженного газа на 3,7% и твердого топлива на 12%.

Рост цен в транспортной сфере на 1,5% обусловлен подорожанием топлива и масел на 4%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Херсонской области в декабре 2010 года составил 101%, индекс цен производителей промышленной продукции – 100,2%.