ВР внесла "Укрспирт" в перечень предприятий, не подлежащих приватизации

Верховная Рада Украины внесла "Укрспирт" в перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом закона Украины "О внесении изменения в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации” проголосовали 228 народных депутатов из 410, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью принятия этого закона является предотвращение отчуждения Государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" из государственной собственности путем включения его в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.