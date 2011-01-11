ВР приняла закон об обеспечении питания в ВСУ и учебных заведениях

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в раздел ХІ “Заключительные положения” Закона Украины “Об осуществлении государственных закупок” относительно обеспечения бесперебойного питания в вооруженных силах и учебных заведениях.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 250 народных депутатов из 397 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено разрешить в 2011 году заказчикам для непрерывного обеспечения питания личного состава Вооруженных Сил Украины, а также детей и учеников (студентов) учебных заведений, питание которых осуществляется за счет государственных средств, заключать договоры о закупке услуг по питанию с субъектами хозяйствования - победителями процедуры закупки в 2009-2010 годах в пределах соответствующих бюджетных назначений со сроком действия до 31 марта 2011 года. Также предусмотрено разрешить воинским частям, военным учебным заведениям и учреждениям Вооруженных Сил Украины передавать указанным субъектам хозяйствования на бесплатной основе и на условиях возвращения в состоянии не хуже, чем на момент передачи, закрепленное за ними движимое и недвижимое имущество, необходимое для организации питания в стационарных и полевых условиях, согласно определенному Министерством обороны Украины перечню.

Министерству обороны Украины с целью погашения задолженности за предоставленные в 2010 году услуги по питанию личного состава Вооруженных Сил Украины поручено проводить расчеты за фактически предоставленные услуги согласно заключенным договорам в пределах соответствующих бюджетных назначений.