Налоговики изъяли 4 тыс. бутылок вина "Жемчужина Азербайджана"

Работники управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области изъяли из незаконного обращения 4 тыс. бутылок гранатового вина "Жемчужина Азербайджана" стоимостью свыше 140 тыс. грн. и три картонные коробки с 4 тыс. использованных акцизных марок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления налоговой милиции, бутылки с вином без марок акцизного сбора милиционеры выявили в городе Золотоноша Черкасской области во время проведения операции "Щит" при обследовании складских помещений одной фирмы.

На момент обследования складов бутылки были заполнены вином и закупорены, но без марок акцизного сбора. Акцизные марки нашли во время дальнейшей проверки в кабинете директора фирмы. Три картонные коробки были заполнены ранее использованными марками акцизного сбора.

Никаких документов относительно происхождения и качества вина налоговикам не было предъявлено.

В настоящее время проводится дальнейшая проверка.