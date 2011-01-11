В агропроизводство Винницкой области направлено 323 млн. грн.

В реальный сектор сельскохозяйственного производства Винницкой области за 11 месяцев 2010 года было направлено 323 млн. грн. средств государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Владимир БАРЕЦКИЙ.

По его словам, область получила дотации для производителей молока и мяса в размере 205 млн. грн., еще 118 млн. грн. поступило за сахарную свеклу, на закладку новых садов, на приобретение техники, на удешевление процентов по кредитам банкам.

«Это дает возможность получать положительные результаты в сельском хозяйстве», – сказал В.БАРЕЦКИЙ.