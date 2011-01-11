В Житомирской области затраты на ремонт автотрасс удвоятся

В Житомирской области затраты на ремонт автотрасс в 2011 году вырастут вдвое по сравнению с прошлым годом и составят 800 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в частности, на капремонт расположенных в пределах области дорог Киев–Ковель–Ягодин и Киев–Чоп планируется использовать более 640 млн. грн.

Кроме того, на строительство транспортной инфраструктуры в целом в регионе привлекут 685 млн. грн. внебюджетных средств, из которых 500 млн. грн. направят на ремонт и строительство инфраструктуры объектов железнодорожного транспорта.

Также отмечается, что в 2011 году для ввода в действие объектов социальной сферы в регионе планируют освоить в полтора раза больше средств, чем в прошлом году – более 97 млн. грн., из них из госбюджета – 79 млн. грн., из областного бюджета – почти 10 млн. грн., из местных бюджетов разных уровней – 8 млн. грн.