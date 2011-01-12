Изменено законодательство о недрах касательно добычи питьевых подземных вод

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины о недрах по добыче питьевых подземных вод".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 22 декабря 2010.

Законом вносятся изменения в статью 23 Кодекса Украины о недрах, которыми предусмотрено предоставление права землевладельцам и землепользователям добывать питьевую подземную воду без получения специальных разрешений и горного отвода и без "привязки" к глубине добывания.

Также предусмотрено право добычи без получения специального разрешения питьевой подземной воды для собственных хозяйственно-бытовых потребностей, нецентрализованного и централизованного (кроме производства фасованной питьевой воды) хозяйственно-питьевого водоснабжения, при условии, что производительность водозаборов подземных вод не превышает 300 м куб. в сутки.