Украина стала полноправным членом Международной ассоциации по контролю качества семян

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О ратификации Конституции Международной ассоциации по контролю за качеством семян».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 22 декабря 2010.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью принятия акта является полноправное обретения Украиной членства в Международной ассоциации по контролю за качеством семян, участие в разработке, принятии и публикации стандартных процедур отбора образцов семян и анализа семян, а также применение этих процедур для оценки семян, которые находятся в обращении в международной торговле.

Другими целями являются активное содействие научным исследованиям во всех сферах семеноводства и семенных технологий, в том числе, в сферах отбора образцов семян, анализа семян, хранения семян, обработки и распространения семян, поощрения сертификации видов (сортов) семена, участие в конференциях и учебных курсах, направленных на достижение этих целей, а также начало и поддержание связи с другими организациями, имеющими общие или связанные интересы в сфере семеноводства.

Кроме того, Президент подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно решения вопросов социальной защиты населения, проживающего на территории зоны наблюдения объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами.