Янукович подписал закон о принципах экологической политики Украины до 2020г.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики до 2020 года".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 21 декабря 2010.

Согласно закону, целью государственной экологической политики является сохранение и восстановление экосистемы на всей территории Украины, необходимой для гармонического существования живой и неживой природы, достижения равновесия использования природных ресурсов, их восстановления и развития общества, а также гарантирование экологически безопасной природной среды для жизни и здоровья населения.

Определено, что основными принципами национальной экологической политики являются: обеспечение сбалансированности экологических, экономических и социальных интересов общественного развития государства; интеграция экологических целей в отраслевую политику на том же уровне, что и экономические и социальные цели; обеспечение экологической безопасности и поддержка экологического равновесия на территории Украины, преодоление последствий Чернобыльской катастрофы; содействие осознанию обществом необходимости сохранения окружающей природной среды для будущих поколений; участие общественности в формировании и реализации экологической политики; неотвратимость ответственности за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды; приоритетность требований "загрязнитель окружающей природной среды и пользователь природных ресурсов платят полную цену"; распределение благ для населения от использования природных ресурсов и обеспечение доступа к ним на справедливой основе; достоверность экологической информации.

Задачами улучшения экологической ситуации и повышения уровня экологической безопасности, в частности, является оптимизация структуры энергетического сектора национальной экономики в результате увеличения объема использования энергетических источников с низким уровнем выбросов двуокиси углерода до 2015 года на 10% и до 2020 года на 20%; увеличение объема использования восстанавливаемых и нетрадиционных источников энергии до 2015 года на 5% и до 2020 года на 10% базового уровня; уменьшение объема выбросов общераспространенных загрязняющих веществ стационарными источниками до 2015 года на 10% и до 2020 года на 25% базового уровня, а также передвижными источниками в результате установления нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах до 2015 года в соответствии со стандартами Евро-4, до 2020 года - Евро-5.