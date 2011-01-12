Президент ветировал закон о декларировании остатков сахара

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании производства и реализации сахара” относительно обязательного декларирования остатков сахара.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы государства.

Принятие закона было инициировано Министерством экономики и торговли, которое, исходя из данных декларирования, планировало рассчитывать размер ежегодных квот на импорт в Украину тростникового сахара-сырца.

Ветированным законом, в частности, предусматривалось, что декларирование остатков сахара является обязательным для всех субъектов предпринимательской деятельности, независимо от формы собственности. Порядок декларирования остатков сахара определяется Кабинетом министров Украины. Данные о субъектах предпринимательской деятельности и объеме сахара, находящегося в их собственности, указанные в соответствующей декларации, являются конфиденциальными. Субъекты предпринимательской деятельности несут ответственность за полноту и достоверность данных, указанных в декларации об объеме сахара, находящегося в их собственности.

В случае неподачи или несвоевременного представления субъектами предпринимательской деятельности декларации об объеме сахара, находящегося в их собственности, или указания в декларации неполных или недостоверных данных, с таких субъектов взимается штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.