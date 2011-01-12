Ряд губернаторов отчитается в Кабмине за повышение в декабре цен на продукты

Руководители ряда областей будут заслушаны на заседании Кабинете министров по поводу повышения в декабре цен на продовольствие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«Поручаю вице-премьер-министру ТИХОНОВУ (Виктор ТИХОНОВ – УНИАН) и министру аграрной политики ПРИСЯЖНЮКУ (Николай ПРИСЯЖНЮК – УНИАН) проанализировать просчеты центральной и местной власти и внести предложения, как их исправить. А руководителей областей, где был допущен существенный рост цен по сравнению со средними показателями по стране, нужно заслушать на заседании Кабинета министров», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что, в частности, в Сумской, Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой и Житомирской областях повышение цен на некоторые группы товаров в декабре 2010 г. существенно превысило средние показатели по стране.

Кроме того, Н.АЗАРОВ поручил Н.ПРИСЯЖНЮКУ разработать программу помесячного контроля над ценовой ситуацией на продовольственном рынке.

«Мы, наконец, должны овладеть механизмом прогнозирования ценовой ситуации. А для компенсации или минимизации колебаний существуют хорошо известные рыночные инструменты», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что в 2011 году планируется строительство минимум пяти оптовых рынков по продаже сельхозпродукции – в Киеве, Львове, Харькове, Донецке и Запорожье.

Посредством этих рынков, отметил премьер, государство сможет проводить товарные интервенции и сократить путь продукции от производителя к потребителю.