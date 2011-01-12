В Винницкой области больше всего подорожали овощи, сахар и бананы

В Винницкой области в декабре 2010 г. больше всего подорожали, овощи, сахар и бананы, подешевели – мясопродукты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, индекс потребительских цен в Винницкой области в декабре составил 100,8%, с начала года – 109,1%.

На потребительском рынке области в декабре по отношению к ноябрю 2010 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%.

Больше всего (на 3,8%) подорожал сахар, на 2,6% - масло подсолнечное, на 1,7% - кисломолочная продукция, на 1,6% - маргарин и другие растительные жиры, макаронные изделия, на 1,4% - яйца, на 1,2% - молоко.

Овощи в целом подорожали на 4,1%, среди которых больше всего (на 14,7%) капуста, а картофель стал дороже на 2,8%.

Вместе с этим, мясо и мясопродукты подешевели на 0,2%, масло сливочное - на 1,1%, сало и другие животные жиры - на 8,8%.

На 0,4% подешевели фрукты, при этом бананы подорожали на 4,3%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 0,4%, стоимость водоснабжения выросла на 6,8%, услуги канализации подорожали на 2,4%.

В сфере транспорта цены повысились на 1,6%, в т.ч. стоимость бензина выросла на 3,9%.