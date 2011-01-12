Королевская: продукты дорожают из-за отсутствия стимулирования отечественного производителя

Рост цен на продукты питания в Украине связан с неспособностью правительства проводить эффективную политику товарных интервенций на внутреннем рынке и стимулировать отечественного производителя, считает глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, по мнению депутата, влияние мирового роста цен на продовольственные товары в Украине минимально, поскольку большинство продуктов питания наша страна производит самостоятельно. Вместо того чтобы регулировать рынок товарными интервенциями и развитием инфраструктуры для хранения переходных запасов и оптовой торговли, правительство пытается давить на рынок. «Склонность к ручному управлению - это системная проблема действующего правительства, которая уже наблюдалась в 2003 и 2004 годах», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат обращает внимание, что с нового года резко возросли цены как раз на продукты питания, не зависящие от импорта. Так, на 30% выросли цены на гречку, начался рост цен на растительное масло и мясомолочную продукцию.

«На мой взгляд, - говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ, - первоочередной задачей правительства является стимулирование отечественного производителя путем проведения крупных госзакупок по ценам, позволяющим аграриям наращивать объемы производства. Это позволит государству участвовать в товарных интервенциях и стимулировать производителей. В противном случае, в 2011 году продовольственные товары станут причиной нового роста цен и дальнейшего обнищания населения».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напоминает, что продукты питания остаются наибольшей статьей расходов для большинства граждан страны. Только в 2010 году рост цен на продукты питания по данным официальной статистики превысил 10%. В действительности же цены на некоторые продукты питания возросли более чем в 2 раза.

«Убеждена, что сдерживание роста цен на продукты питания в годовом эквиваленте на уровне не более 3-4% - стратегическая задача правительства. Это гарантия благополучия населения и предотвращение роста бедности в стране. В противном случае Украину ожидает рост зависимости от импорта продуктов питания и соответствующий рост ценовых рисков. Это значит, что наши граждане станут еще беднее, а продукты питания переместятся из категории товаров ежедневного потребления в категорию «предметы роскоши», - утверждает политик.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в декабре 2010 года к декабрю 2009 года выросли на 10,6% (в январе-декабре 2010 года к январю-декабрю 2009 года выросли на 10,9%), в частности на продукты питания – на 10,7% (к январю-декабрю 2009 г. – на 10,7%), хлеб и хлебопродукты – на 16,5% (12,3%), в том числе на хлеб – на 11,3% (10,2%), макаронные изделия – на 11% (7,1%), кондитерские изделия из муки – 12,6% (12,8%), мясо и мясопродукты – на 4,1% (2%), рыбу и рыбопродукты – на 4,2% (5,1%), молоко, сыр и яйца – на 16% (21,9%) (в том числе на молоко – на 20%, сыр и творог – на 25,8%, на яйца – снизились на 13,7%), на масло и жиры – на 8,1% (9,6%), в том числе на масло сливочное – выросли на 23,7%, масло подсолнечное – на 15,5%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 21,8%.

Цены на фрукты в декабре 2010 года к декабрю 2009 года выросли на 9,3% (в январе-декабре 2010 года к январю-декабрю 2009 года выросли на 5,1%). На овощи цены выросли на 20,9% (к январю-декабрю 2009 года выросли на 14,5%), в том числе на картофель – на 46,4% (19%). Цены на сахар выросли на 20,3% (57,5%), кондитерские изделия сахаристые – на 16,9% (21,9%), безалкогольные напитки – на 5,7% (9,1%).

Сегодня на заседании правительства премьер Николай АЗАРОВ заявил, что руководители ряда областей будут заслушаны на заседании Кабинете министров по поводу повышения в декабре цен на продовольствие. Он отметил, что, в частности, в Сумской, Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой и Житомирской областях повышение цен на некоторые группы товаров в декабре 2010 г. существенно превысило средние показатели по стране.