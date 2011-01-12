В Сумской области больше всего подорожали фрукты и овощи

В Сумской области в декабре 2010 года больше всего подорожали фрукты (на 7,1%) и овощи (на 5,8%).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Сумской области, всего на потребительском рынке области в декабре 2010 г. по сравнению с ноябрем индекс цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил 101,5%.

При этом цены на рыбу и продукты из рыбы выросли на 2,6%, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия - на 2,1%, другие продукты питания - на 1,4%, молоко, сыр и яйца - на 0,9%, масло и жиры - на 0,7%, хлеб и хлебопродукты - на 0,5%, мясо и мясопродукты, а также безалкогольные напитки - на 0,3%.

Цены на алкогольные напитки, табачные изделия остались на уровне цен предыдущего месяца.

Цены (тарифы) на транспорт в целом выросли на 1,3%, на что повлияло повышение цен на топливо и масла (на 2,6%).

На 0,6% стали дороже услуги ресторанов и гостиниц. Общее повышение цен на различные товары и услуги (на 0,5%) было вызвано подорожанием личных вещей (на 2,2%).

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,4%, в том числе на канализацию и водоснабжение - на 4,0% и 1,6% соответственно.

В сфере здравоохранения цены выросли на 0,3% за счет подорожания фармацевтической продукции - на 0,5%.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья подорожали на 0,2%. Цены на домашний текстиль увеличились на 0,6%, а товары и услуги для ежедневной поддержки дома стали стоить меньше на 0,1%.

При общем увеличении цен (тарифов) в сфере отдыха и культуры (на 0,2%) стоимость туристических услуг выросла на 1,1%, аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации снизились в цене на 0,3%.

В сфере связи цены (тарифы) уменьшились на 0,2%, одежда и обувь подешевели на 0,1%.

Справка УНИАН. В целом в декабре 2010 г. индекс потребительских цен в Сумской области составил 101,0%, по Украине - 100,8%.