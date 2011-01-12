В Житомирской области ООО "Малинские ресурсы" увеличит число кролей более чем вдвое

Агропредприятие с кролефермой ООО "Малинские ресурсы" увеличит до конца года число кролей более чем вдвое - до 1 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дирекции ООО "Малинские ресурсы".

По словам директора агрофирмы Владимира ЛИТВИНЕНКА, для этого агропредприятие планирует использовать в этом году более ста тысяч гривен собственных средств.

"Общество "Малинские ресурсы" разводит кролей с 2008 года, однако только в 2010 году впервые реализовало свою продукцию украинским покупателям - на рынках и предприятия пищепрома Житомирщины", - сказал директор предприятия.

Это стало возможным благодря успешной работе агрофирмы, реализовавшей в конце 2010 года покупателям региона более ста кроличьих тушек.

Агропредприятие специализируется на разведении белых, серых и серебряных кролей.

Речь идет о единственном в Малинском районе Житомирщины агропредприятии с кролефермой.

Подобные агропредприятия есть и в других районах региона, но количество кролей там невелико.

"Поначалу разводить кролей было сложно, поскольку они часто болеют, однако мы применили ультрасовременные технологии ветеринарной медицины, что позволило в полтора раза наростить число кролей в 2010 году к 2009 - му году - до 400 - от ",- сказал В. ЛИТВИНЕНКО.

Он также отметил, что для этого реконструировали старое помещение животноводческой фермы, поставив там отвечающие санитарным требованиям современные одноэтажные и двужэтажные агрегатыстоимостью в 30 тысяч гривен.

Справка УНИАН. ООО " Малинские ресурсы" расположено Малинском районе Житомирской области. Специализируется на производстве животноводческой продукции.