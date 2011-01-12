Черкасской области для весенне-полевых работ нужно 1,5 млрд. грн.

В Черкасской области для выполнения полного объема весенне-полевых работ необходимо свыше 1,5 млрд. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Черкасской облгосадминистрации Василий КОРНИЕНКО.

По его словам, из этих средств более 1 млрд. грн. нужно на материальные затраты, 370 млн. грн. – на приобретение минеральных удобрений, 220 млн. грн. – на закупку горюче-смазочных материалов, 140 млн. грн. – на приобретение семян и посадочного материала. Остальные около 250 млн. грн. необходимо потратить на оплату труда.

Для проведения посевной кампании в 2011 году Черкасская область уже имеет более 1 млрд. грн. собственных средств. Еще 150 млн. грн. аграрии планируют взять в кредит у банков, а 300 млн. грн. получить от инвесторов.