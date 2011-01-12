Председателем правления ГАК «Хлеб Украины» назначен Третьяк

Председателем правления ГАК «Хлеб Украины» назначен Виктор ТРЕТЬЯК вместо Андрея АНДРИЕВСКОГО.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решения об увольнении и назначении приняты Министерством аграрной политики Украины 10 января 2011 года.

Также сообщается, что В.ТРЕТЬЯК до назначения занимал должность заместителя председателя правления ГАК «Хлеб Украины».

А.АНДРЕЕВ занимал должность председателя правления компании с апреля 2010 года.

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Хлеб Украины» создана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1000 от 22 августа 1996 года.

На начало 2010 года ГАК включала 125 дочерних предприятий, из которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения – около 6,2 млн. тонн в год, фактическая на сегодня – 3 млн. тонн). Кроме того, в состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.