2 марта состоятся парламентские слушания по земельным вопросам

2 марта состоятся парламентские слушания на тему: «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Тему парламентских слушаний предложил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Ранее в марте по инициативе народных депутатов от Партии регионов предлагалось провести парламентские слушания на тему: «Законодательное урегулирование внедрения рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине».