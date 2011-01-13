2 марта состоятся парламентские слушания по земельным вопросам
11:08, 13 января 2011Агро
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2 марта состоятся парламентские слушания на тему: «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Тему парламентских слушаний предложил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.
Ранее в марте по инициативе народных депутатов от Партии регионов предлагалось провести парламентские слушания на тему: «Законодательное урегулирование внедрения рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине».
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