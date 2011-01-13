Блок Кличко инициирует повышение в 30 раз размера штрафов за незаконную вырубку деревьев

Блок Виталия Кличко разработал и направил в Верховную Раду Украины законопроект, которым предусмотрено в 30 раз увеличить штрафы за незаконную вырубку зеленых насаждений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Кличко.

«Парламент недавно ввел мораторий на вырубку зеленых насаждений в Киеве. Однако мы видим, что этот документ не действует. Принятый закон – это лишь декларация, ширма для доверчивых киевлян», - заявил лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО.

Он отметил, что закон предусматривает ответственность за уничтожение зеленых зон, однако размер этой ответственности определяет Кодекс Украины об административных правонарушениях: для граждан – от одного до трех необлагаемых налогом минимумов (17-51 грн.), для должностных лиц – от трех до семи (51-105 грн.).

«Эти суммы – просто смешные по сравнению с убытками, которые несет Киев. Потому Верховная Рада должна немедленно увеличить штрафы за вырубку деревьев», – добавил В.КЛИЧКО.

По словам лидера партии «УДАР», несмотря на смену власти в столице, уничтожение зеленых зон и раздача земли не прекратились. Свидетельство этого – очередная вырубка сквера на углу улиц Красноткацкой и Красногвардейской в Дарницком районе Киева, которая произошла на днях.

“Несмотря на различные декларации о борьбе с земельными беспорядками, городская власть пока еще не сделала ничего, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И в дальнейшем незаконно вносятся «точечные» изменения в Генплан, из зеленой зоны города выводятся десятки гектаров земли. Сегодня ни один из столичных парков не имеет государственного акта на землю, что позволяет безнаказанно забирать у них территорию. А Киевсовет до сих пор отстаивает в судах 10-кратное уменьшение территории заказника «Жуков остров». Вероятно, в понимании чиновников это и является настоящей заботой об экологии города», – заявил В.КЛИЧКО.

По его убеждению, в Киеве следует провести ревизию зеленых зон, ведь их количество за последние пять лет катастрофически сократилось. Если мировая норма зеленых насаждений на человека составляет в среднем 50 кв. м, украинская – 21 кв. м, то в Киеве этот показатель находится на уровне 14 кв. м.

В.КЛИЧКО напомнил, что его блок еще в 2008 году предложил ряд инициатив, которые могли бы улучшить ситуацию с зелеными насаждениями в Киеве. Это, в частности, нормы о том, что 50% выделенной для застройки территории должны отходить под придомовой сквер, а разрешение на вырубку деревьев старше пяти лет должен выдавать только Киевсовет. Исключения могут составлять только случаи ликвидации последствий аварий или стихийного бедствия. Также в Блоке Кличко предлагают запретить вырубку зеленых насаждений без общественного обсуждения. Отдельный вопрос – отмена незаконного решения об уменьшении площади острова Жуков.

«Все эти проекты решений уже не первый год лежат в кабинетах столичных чиновников. Мы убеждены, что эти вопросы следует рассмотреть на одной из ближайших сессий Киевсовета», – подчеркнул В.КЛИЧКО.

Справка УНИАН. 11 января отдельные СМИ сообщили, что 8-9 января в Киеве на углу улиц Красноткацкой и Красногвардейской, рядом со стадионом "Авангард", вырубили сквер. По информации жителей, вырубили более сотни деревьев. Кроме того, когда в парк зашла техника для вырубки деревьев, от нагрузки треснула труба теплотрассы. На месте вырубленного сквера будет торговый центр, который принадлежит ООО "Маркет Люкс".

В начале прошлого года в Киеве на Левом берегу вырубили сквер из полувековых сосен.