Белоруссия приостановила импорт украинского пива

Белоруссия приостановила поставки пива из Украины. Об этом сказал в четверг начальник сектора пивоваренной отрасли концерна "Белгоспищепром" Евгений МАРЬЮШИЧ, сообщает РИА Новости.

"Украинские поставщики не хотят принимать наше предложение по установлению минимальных цен на пиво", - пояснил он.

При этом он напомнил, что 4 апреля 2010 года концерн инициировал антидемпинговое расследование в отношении поставок украинского пива.

"При подаче заявления о начале расследования мы провели анализ импорта пива, в частности из Украины. Были установлены факты демпинга", - рассказал начальник сектора.

По его данным, стоимость украинского пива на границе с Белоруссией составляет около 25 американских центов за литр.

"Они выкупают целые полки в магазинах и сбивают цены на белорусское пиво", - сказал он.

Он сообщил, что импортное пиво занимает 30% белорусского рынка.

"Если Россия последние 3 года стоит практически на одном и том же уровне, то Украина с 2005 года увеличила поставки в 12 раз", - добавил Е.МАРЬЮШИЧ.

По его данным, за 11 месяцев 2010 года общий импорт пива в Белоруссию составил 12,9 млн. декалитров, из них на Украину пришлось 4,3 млн.