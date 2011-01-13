В Кировоградской обл. производство мяса выросло на 12%, яиц – на 10%

В 2010 году хозяйства всех категорий Кировоградской области увеличили производство мяса по сравнению с предыдущим годом на 12,2% - до 65,1 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Также за отчетный период на 10,5% увеличилось производство яиц – до 499,4 млн. шт. В то же время, на 0,1% сократилось производство молока – до 343,1 тыс. тонн.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в 2010 году составил в области 102%, в том числе в сельхозпредприятиях – 101,7%, в хозяйствах населения – 102,2% (в 2009 году соответственно 88,9%, 82,4% и 96,6%).