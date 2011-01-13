Кабмин создал госконцерн «Укрветсанзавод»

Правительство создало Государственный концерн «Укрветсанзавод». Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета

министров Украины 12 января, сообщается на официальном правительственном сайте.

Государственный концерн создан с целью усовершенствования управления, в частности по осуществлению противоэпизоотических мероприятий, создания условий для улучшения экологии и ветеринарно-санитарного состояния животноводческих ферм и населенных пунктов Украины, предотвращения инфекционных заболеваний среди людей и животных.

Реализация постановления будет способствовать рациональному использованию и сохранению государственного имущества, концентрации интеллектуального, технологического, экономического потенциала, кадровых ресурсов, повышению эффективности их использования, обеспечению защиты интересов государства в процессе реформирования и совершенствования управления в этой отрасли.