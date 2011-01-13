Глава Винницкой ОГА заявил, что вопросы по цене хлеба и масла будут урегулированы

Председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА заявил, что в течение недели ценовые вопросы по хлебу и сливочному маслу будут урегулированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

«С монополистами по производству хлеба в Винницкой области, я думаю, что мы найдем варианты для снижения цен, и работа в этом направлении ведется», - сказал Н.ДЖИГА.

Он также назвал рост цен временным, ведь периодически происходит колебание цен. «Этот вопрос временный - цены колеблются. Я, думаю, что в отношении цен на сливочное масло и на хлеб - разберемся на протяжении недели», - заявил губернатор.

Как сообщал УНИАН, 12 января на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что в декабре прошлого года в целом по Украине колебания цен на товары продуктовой группы были незначительными, однако в некоторых областях произошел существенный рост цен, который не имеет обоснования. Так, по словам Н.АЗАРОВА, мука высшего сорта в целом по Украине подорожала на 5,6%, а в Винницкой области - на 14,3%, масло сливочное подорожало в среднем на 10,2%, при этом в Винницкой области - на 22,7%.