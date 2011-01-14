АМК разрешил россиянам приобрести «Агромашхолдинг-Юг» и Белоцерковский КТЗ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО «АМХ-Инвест» (г. Москва, РФ) на приобретение долей уставных капиталов ООО «Агромашхолдинг-Юг» (г. Киев) и ООО «Производственно-торговая компания «Белоцерковский комбайно-тракторный завод» (с. Озерная, Киевская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высших органах управления эмитентов.

Справка УНИАН. ООО «АМХ-Инвест» входит в состав ООО «Агромашхолдинг», структурной бизнес-единицы концерна «Тракторные заводы», российского машиностроительного холдинга, объединяющего 14 производственных предприятий в сферах промышленного, сельскохозяйственного, железнодорожного машиностроения и оборонной промышленности, а также торгово-сервисные компании, специализированные конструкторские бюро и НИИ. Холдинг является одной из ведущих компаний России по техническому и технологическому перевооружению АПК современной техникой.

ООО «ПТК «Белоцерковский комбайно-тракторный завод» входит в структуру ООО «Агромашхолдинг» (Россия). История основания завода начинается в 2003 году, с момента открытия совместного украинско-российского предприятия «Лозовской комбайновый завод» в г. Лозовая Харьковской области. В 2008 году завод был переведен под Киев, в Белоцерковский район, в связи с чем изменил название и статус.