ВР перенесла парламентские слушания по земельным вопросам на 23 марта
12:27, 14 января 2011Агро
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Верховная Рада перенесла со 2-го на 23 марта проведение парламентских слушаний на тему: «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, за назначение этих парламентских слушаний по земельным вопросам на 2 марта народные депутаты проголосовали вчера, 13 января.
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