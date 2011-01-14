ВР перенесла парламентские слушания по земельным вопросам на 23 марта

Верховная Рада перенесла со 2-го на 23 марта проведение парламентских слушаний на тему: «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 413 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, за назначение этих парламентских слушаний по земельным вопросам на 2 марта народные депутаты проголосовали вчера, 13 января.